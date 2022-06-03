REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Согласованный шестой пакет санкций Евросоюза, включающий запрет на импорт нефти и нефтепродуктов - одной из основных статей российского бюджета, включает в себя ряд оговорок, с которыми пока не могут разобраться участники рынка. Запрет уложился в один параграф, в то время как отступления заняли пару страниц. Венгрия, которая больше всех сопротивлялась нефтяному эмбарго, в документе не упомянута, в отличие от других стран. В нем звучит некое разрешение импортировать по трубе, которое может дать ЕС, что намекает на возможность просить исключений и другим странам.

Запрещено

До публикации документа ЕС официально озвучил, что намерен отказаться от российской нефти, поставляемой морским путем, что составляет две трети российского экспорта, плюс Польша и Германия откажутся еще и от трубопроводных поставок. В результате к концу года Евросоюз заблокирует 90% нефти, идущей из России, и в скором времени обсудит вопрос блокировки оставшихся 10%. Таким образом, предполагалось, что нефть будет поступать только по южной ветке трубопровода "Дружба". По этому направлению, которое идет транзитом через Украину, нефть получают Венгрия, Словакия и Чехия. Также ЕС отказывается от импорта нефтепродуктов.

Официально же санкции запрещают любой импорт российских нефти и нефтепродуктов, но делают ряд исключений, в которых Венгрия, в отличие от других интересантов, не упомянута. Перечень нефтепродуктов не описан, указывая на то, что запрещено импортировать любые нефтепродукты.

Согласно документу, санкции запрещают покупать, ввозить или передавать, прямо или косвенно, нефть или нефтепродукты, если они вывозятся из России или имеют российское происхождение. Связанные с этим техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь или любые другие услуги также нельзя оказывать прямо или косвенно.

То есть формально нефть по "Дружбе" запрещено импортировать всем: Венгрии, Чехии, Словакии, а также Польше и Германии, которая, в частности, покупает российскую нефть для НПЗ Шведт мощностью 11,6 млн т/год (у "Роснефти" - 54,17%, у Shell - 37,5%, Eni - 8,33%).

Разрешено

Введенный запрет не применяется до 5 декабря 2022 года, то есть на срок 6 месяцев, по краткосрочным сделкам на поставку в ближайшем будущем нефти, заключенным и исполненным до этой даты, а также по контрактам, заключенным до 4 июня 2022 года, или дополнительным контрактам, необходимым для выполнения таких контрактов. Условие - государства ЕС должны уведомить о них Еврокомиссию до 24 июня, по краткосрочным сделкам - уведомить в течение 10 дней по их завершении.

По нефтепродуктам такое исключение сделано до 5 февраля 2023 года, то есть на 8 месяцев.

Запрет не действует на покупку морской нефти и нефтепродуктов из третьих стран, если они только загружаются, отправляются из РФ или проходят транзитом через Россию, при условии, что и происхождение, и владелец этих товаров не российские. Такая оговорка актуальна, например, для казахской, туркменской или азербайджанской нефти, которые отгружаются из портов Усть-Луги и Новороссийска.

И, наконец, последний пункт звучит так: запрет не распространяется на "нефть, которая доставляется по трубопроводу из России в государства-члены, до тех пор, пока Совет, действуя единогласно, по предложению Высокого представителя при поддержке Комиссии не решит, что запреты должны применяться (спецразрешение - ИФ)".

Вероятно, здесь оставлено поле для маневренности Венгрии, а возможно, и других стран, которые захотят получить такое спецразрешение закупать нефть по трубопроводу.

С этим абзацем перекликается такой пункт: если поставка нефти по трубопроводу из России в государство-член ЕС, не имеющее выхода к морю, прерывается по причинам, не зависящим от этого государства, то морская нефть из России может быть импортирована в эту страну в виде исключительного временного отступления, пока не возобновится (поставка по трубопроводу - ИФ) или пока применяется вышеупомянутое спецразрешение, в зависимости от того, какое из них наступит раньше.

Нефть, поставленная члену ЕС в рамках данного исключения, не должна передаваться или транспортироваться другому члену ЕС или третьей стране.

Все партии и контейнеры с такой сырой нефтью должны иметь четкую маркировку "REBCO: экспорт запрещен".

С 5 февраля 2023 года нефтепродукты, выработанные из такой нефти, запрещено передавать, транспортировать или продавать другой стране Евросоюза или третьей стране.

В то же время временно, до 5 декабря 2023 года, то есть на 10 месяцев больше, разрешено продавать нефтепродукты, произведенные из нефти, поставленной по "спецразрешению", в Чехию и покупателям в Чехии. Объем поставок нефтепродуктов не должен превышать средний уровень поставок от этих конкретных стран-поставщиков, наблюдавшийся в предыдущие пять лет. Такая временная мера будет отменена, если найдутся альтернативные поставщики.

Исключения

Как известно, ряд стран, сильно зависящих от российской нефти и нефтепродуктов, добились исключений, хотя бы временных.

Так, компетентные органы Болгарии могут санкционировать выполнение до конца 2024 года контрактов на закупку морской нефти и нефтепродуктов, заключенных до 4 июня 2022 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для выполнения таких контрактов. В Болгарии находится НПЗ "ЛУКОЙЛа", который почти полностью зависит от российской нефти.

Хорватия ввиду необходимости регулярных поставок для своих НПЗ может разрешить до конца 2023 года закупку, импорт или передачу вакуумного газойля из России. Примечательно, что совладельцем хорватских НПХ также является венгерская MOL. Но должны быть выполнены два условия: альтернативные поставки газойля отсутствуют, нужно уведомить Еврокомиссию не менее, чем за две недели до выдачи разрешения об основаниях, по которым она считает, что конкретное разрешение должно быть выдано.

При этом нефть и нефтепродукты, импортированные Болгарией и Хорватией в рамках этих исключений, не должны продаваться другим членам ЕС или третьим странам.

Одним из загадочных исключений является "нефть и нефтепродукты, которые необходимы для удовлетворения основных потребностей покупателя в России или гуманитарных проектов в России".

И, наконец, Евросоюз обозначил в документе, что "примет необходимые меры, чтобы определить соответствующие пункты, которые должны быть обозначены по введенному эмбарго".

Кроме того, Евросоюз запретил оказывать прямо или косвенно техническую помощь, посреднические услуги, а также финансирование или финансовую помощь, связанные с транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно (ship-to-ship), в третьи страны нефти или нефтепродуктов, произведённых в России или вывезенных из РФ.

Запрет не распространяется на исполнение до 5 декабря 2022 года договоров, заключенных до 4 июня 2022 года, или дополнительных договоров, необходимых для исполнения таких договоров.

Также разрешена перевозка нефти или нефтепродуктов, если они происходят из третьей страны и только загружаются и отправляются из России или проходят транзитом через РФ, при условии что и происхождение, и владелец этих товаров не являются российскими.