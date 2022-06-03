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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

ЕС и США усилят координацию по обеспечению экспортного контроля в отношении РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - На встрече в Брюсселе высокопоставленные официальные лица из США и ЕС договорились усилить координацию по обеспечению мер по экспортному контролю в отношении России, сообщили в пятницу в Еврокомиссии.

"Еврокомиссия и министерство торговли США согласились усилить координацию по обеспечению экспортного контроля в отношении России на основе отличного сотрудничества в рамках Совета по торговле и технологиям", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Во встрече приняли участие заместитель министра торговли США Дон Грейвс, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные чиновники.

На следующей неделе в Брюсселе пройдут еще одни переговоры по данному вопросу, отмечает Еврокомиссия.

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