Путин готов предоставить порты Мариуполя и Бердянска для вывоза украинского зерна

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия заканчивает разминирование портов Бердянска и Мариуполя на Азовском море, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Да, порты Азовского моря - Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем, мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна, через эти порты. Пожалуйста", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1" ВГТРК), реагируя на соответствующие обвинения.

Он продолжил: "Мы заканчиваем работы по разминированию. Украинские войска когда-то это заминировали там в три слоя, работа заканчивается, мы создадим необходимую логистику, пожалуйста, мы это сделаем".

"Что касается вывоза украинского зерна, мы не препятствуем этому, и существует несколько способов вывоза зерна", - сказал Путин.

Первый вариант - вывоз зерна через порты, которые находятся под контролем Украины. "Прежде всего это Черноморский бассейн - Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, ну пусть они разминируют", - сказал президент РФ.

И продолжил: "И мы не будем пользоваться ситуацией с разминированием для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".