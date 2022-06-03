Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Путин готов предоставить порты Мариуполя и Бердянска для вывоза украинского зерна

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия заканчивает разминирование портов Бердянска и Мариуполя на Азовском море, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Да, порты Азовского моря - Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем, мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна, через эти порты. Пожалуйста", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1" ВГТРК), реагируя на соответствующие обвинения.

Он продолжил: "Мы заканчиваем работы по разминированию. Украинские войска когда-то это заминировали там в три слоя, работа заканчивается, мы создадим необходимую логистику, пожалуйста, мы это сделаем".

"Что касается вывоза украинского зерна, мы не препятствуем этому, и существует несколько способов вывоза зерна", - сказал Путин.

Первый вариант - вывоз зерна через порты, которые находятся под контролем Украины. "Прежде всего это Черноморский бассейн - Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, ну пусть они разминируют", - сказал президент РФ.

И продолжил: "И мы не будем пользоваться ситуацией с разминированием для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

Владимир Путин Украина Мариуполь Бердянск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор

REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор

В Ереване начались столкновения с полицией у резиденции премьера Армении

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота"

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота"

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Под санкции ЕС подпали еще свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ

Под санкции ЕС подпали еще свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ

Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

Военная операция на Украине

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко предложил транзит зерна с Украины в балтийские порты через Белоруссию

Лукашенко предложил транзит зерна с Украины в балтийские порты через Белоруссию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });