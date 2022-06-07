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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Порты Бердянска и Мариуполя готовы к отгрузке зерна

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Морские порты Мариуполя и Бердянска на Украине работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению верховного главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах (Бердянска и Мариуполя - "ИФ"), - сказал министр обороны.

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По его словам, разминирование мариупольского морского порта завершено, он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда.

Шойгу добавил, что в Мариуполе, как и в целом на освобождённых территориях Донбасса, "продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни". "В Мариуполе поэтапно восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов, расчищаются улицы, начали функционировать первые социальные объекты", - сказал министр.

"Продолжаются работы по разминированию. Всего проверено около 3 тыс. гектаров, обезврежено почти 15 тыс. взрывоопасных предметов. От мин полностью очищена территория завода "Азовсталь", в том числе его подземные сооружения", - сообщил министр обороны.

Хроника 24 февраля – 07 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Мариуполь Бердянск Минобороны РФ Сергей Шойгу
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