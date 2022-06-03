Путин назвал блефом утверждения о невыпуске Россией украинского зерна из портов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения, что Россия не выпускает украинское зерно из портов.

"Это блеф", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1" ВГТРК), реагируя на соответствующие обвинения.

Он отметил, что в мире производится в год примерно 800 млн тонн пшеницы, а Украина экспортировала 20 млн тонн, в процентном отношении это мизер.