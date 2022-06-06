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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы
Фото: Richard Bord/Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия и Турция добились предварительного соглашения, которое должно обеспечить безопасное возобновление поставок украинского зерна через порт Одессы, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турция и Россия достигли предварительного соглашения с целью восстановить поставки украинской сельскохозяйственной продукции через ключевой черноморский порт, однако Киев по-прежнему настроен скептически в отношении предложенной сделки, заявляют лица, знакомые с этими обсуждениями", - отмечает Bloomberg.

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По данным источников, реализация российско-турецкого плана - под эгидой ООН - позволит убрать мины из прибрежных вод в районе Одессы и гарантировать безопасную отправку судов с зерном из Черного моря в Средиземное море. В частности, Турция предложила помощь в разминировании морской акватории и сопровождении судов с экспортируемым зерном.

В Анкаре также надеются, что одобрение этого плана со стороны ООН позволит гарантировать безопасность при его реализации. При этом турецкие власти планируют создать в Стамбуле центр, который будет координировать отправку судов с зерном и следить за выполнением этой миссии.

По словам источников, Украина напрямую не участвовала в российско-турецких переговорах.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в ходе его визита в Турцию удастся продвинуться по вопросу, связанному с поставками пшеницы из портов Черного и Азовского морей.

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"Да, у нас с Турцией есть заинтересованность эти проблемы решить. Президент в своем недавнем интервью подробно изложил, как можно разблокировать поставки продовольствия и из черноморских портов, которые заминированы украинцами, и из портов Азовского моря, которые уже контролируются РФ, которые разминированы, и из которых тоже есть надежные маршруты через Керченский пролив к проливу Босфор и Дарданеллы", - сказал он

В МИД РФ сообщали, что Лавров посетит Анкару 8 июня.

Ранее Politico со ссылкой на чиновников американской администрации сообщил, что США не готовы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море.

Россия Турция Украина Одесса
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