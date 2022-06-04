В ДНР заявили об обстреле украинскими военными шахты в Донецке

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Артиллерийскому обстрелу подверглась шахта в Донецке, персонал в укрытии, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

"С 8:40 шахта им. Челюскинцев ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания" находится под обстрелом ВСУ. По оперативной информации зафиксированы "прилеты" по территории предприятия", - говорится в сообщении, распространённом в субботу пресс-службой минугля ДНР.

Сообщается, что "персонал находится в укрытии, пострадавших нет".