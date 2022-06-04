В Донецке сообщили о пяти мирных жителях, погибших в результате обстрелов ДНР за сутки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей погибли, еще 20 пострадали в результате обстрелов территории ДНР с начала суток субботы, сообщает совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики.

"В течении 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о 5 погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов населенных пунктов республики", - говорится в сообщении, распространённом в субботу пресс-службой СЦКК ДНР.

Ранее министерство угля и энергетики ДНР сообщило об артиллерийском обстреле ВСУ шахты в Донецке. В пресс-службе отметили, что персонал находился в укрытии, пострадавших нет.