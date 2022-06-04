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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Страны НАТО начнут ежегодные учения Baltops с маневров в столице Швеции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ежегодные международные военные учения Baltops пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня, в них примут участие 16 стран, сообщило в субботу агентство BNS со ссылкой на Минобороны Латвии.

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В учениях примут участие 14 стран НАТО - США, Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, а также страны-партнеры альянса Швеция и Финляндия.

В ходе маневров его участники продемонстрируют готовность к обеспечению коллективной обороны в Балтийском регионе и реализации политики сдерживания, говорится в сообщении.

В территориальных водах Латвии пройдут несколько тактических операций с участием кораблей, воздушных судов и бронетранспорта союзников, в том числе будет выполнена высадка морского десанта.

Учения Baltops - одни из крупнейших в Северной Европе. В честь 500-летия морского флота Швеции учения начнутся в Стокгольме. Затем последуют тактические маневры в водах Балтийского моря и воздушном пространстве региона, завершатся учения в Киле (ФРГ).

В учениях примут участие более 4 тыс. солдат, а также морской десант, более 60 самолетов и 40 кораблей различного класса, которые продемонстрируют готовность объединенных сил НАТО к быстрому реагированию, контролю над Балтийским морем и способности к переброске крупных военных сил за короткое время в любое место в Балтийском регионе.

НАТО Латвия Балтийское море
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