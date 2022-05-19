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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

В НАТО оставили за Финляндией и Швецией решение о вводе сил альянса на их территории

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - НАТО не заставляет участников альянса размещать у себя своих военных, каждое государство решает этот вопрос самостоятельно, заявил на фресс-конференции председатель Военного комитета НАТО (CMC) Роб Бауэр.

"НАТО состоит за 30 суверенных государств, и каждое государство решает для себя, хочет ли оно видеть на своей территории больше военных", - напомнил он.

Если Швеция и Финляндия действительно станут членами НАТО, альянс будет обсуждать и с ними, хотят ли они размещения каких бы то ни было сил альянса у себя на территории, добавил Бауэр.

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у постпредов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе.

НАТО Швеция Финляндия Роб Бауэр
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