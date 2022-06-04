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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Минобороны РФ сообщило об отступлении военных ВСУ из Северодонецка в Лисичанск

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины отступают из Северодонецка в направлении Лисичанска, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений - до 90 %) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска", - заявил Мизинцев в субботу на брифинге.

По его данным, украинские силы планируют заминировать на северодонецком предприятии "Азот" емкости с селитрой и азотной кислотой общим объемом свыше 100 тонн.

"По замыслу киевского режима подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных сил России путем создания зоны химического заражения", - сказал Мизинцев.

Он добавил, что Киев планирует обвинить российские Вооруженные силы "в создании техногенной экологической катастрофы".

Хроника 24 февраля – 04 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
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