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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

В ЛНР сообщили о боях на окраинах города Лисичанск

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска, сообщил в воскресенье посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Войска ЛНР ведут бои на окраинах Лисичанска", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц вместе с боеприпасами в Лисичанске.

Накануне в Минобороны РФ сообщали об отступлении военных ВСУ из Северодонецка в Лисичанск.

Хроника 24 февраля – 05 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Лисичанск
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