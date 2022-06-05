В ЛНР сообщили о боях на окраинах города Лисичанск

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска, сообщил в воскресенье посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Войска ЛНР ведут бои на окраинах Лисичанска", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц вместе с боеприпасами в Лисичанске.

Накануне в Минобороны РФ сообщали об отступлении военных ВСУ из Северодонецка в Лисичанск.