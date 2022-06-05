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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:22

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 531,7 млн

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 531 704 928, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 298 372 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США (число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения - 84 748 329 и 1 008 567), Индия (43 176 640 и 524 692), Бразилия (31 137 479 и 666 971, данные на утро субботы), Франция (29 813 848 и 149 506), Германия (26 493 235 и 139 386, данные на утро субботы) и Великобритания (22 493 328 и 179 415, данные на утро субботы).

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 810,8. В США на 1 млн жителей скончались 3 088 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 096, Франции - 2 265, Германии - 1 658, Великобритании - 2 607.

Хроника 09 января 2020 года – 05 июня 2022 годаПандемия коронавируса
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