Явка на конституционном референдуме в Казахстане к полудню превысила 43%

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Казахстане по состоянию на 12:00 (по времени Нур-Султана) воскресенья явка избирателей на референдум по поправкам в Конституцию составила 43,70%, сообщил член Центризбиркома Шавка Утемисов.

"Согласно данным, представленным в штат комиссии референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12 часов по времени столицы в целом по стране бюллетени для голосования получили 43,70% от общего числа граждан, включенных в списки", - сказал Утемисов на брифинге в воскресенье.

По его данным, по Акмолинской области бюллетени получили 41,31% граждан, по Актюбинской - 41,14%, по Алматинской - 43,05%, по Атырауской области - 37,33%, по Западно-Казахстанской области - 47,58%, по Жамбылской области - 55,15%. В Карагандинской области участие в референдуме приняли - 51,60% граждан, обладающие правом голосования, в Костанайской - 49,96%, в Кызылординской - 48,73%, в Мангистауской области - 36,02%, в Павлодарской - 51,17%, в Северо-Казахстанской - 58,25%, в Туркестанской области - 46,69%, в Восточно-Казахстанской области - 48,86%. В столице Казахстана Нур-Султане участие в референдуме приняли - 37,03% граждан, в Алматы - 20,14%, в Шымкенте - 44,61%.

"Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена в 16:00", - заключил член Центризбиркома.

В целом, по данным, продемонстрированным в ходе брифинга, участие в голосовании за пять часов с открытия участков комиссий уже приняли 5 122 577 казахстанцев.

Референдум по поправкам в конституцию Казахстана В воскресенье, 5 июня, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в конституцию. Гражданам республики предстоит ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек. Избирательные участки для голосования казахстанцев также открылись в пяти городах России (в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске).

Что предлагается новыми поправками в конституцию

Основная часть поправок в Конституцию, которые выносятся на референдум, направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В обновленной Конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, ввести запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Поправками исключаются положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

Исключено также упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы (лидер нации) и о неизменности его статуса.

Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу: создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, полный запрет смертной казни.

Предлагается также закрепить в Конституции, что земля, ее недра, растительный и животный мир принадлежат народу, а от имени народа право собственности осуществляет государство.