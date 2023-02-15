Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы", сообщила пресс-служба главы государства в среду.

Ранее указанный закон был одобрен депутатами Мажилиса и Сената парламента на совместном заседании палат.

Экс-депутат Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров сообщал, что ранее группа депутатов "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") обратились в Конституционный суд по данному вопросу. Конституционный суд вынес решение о несоответствии закона о первом президенте Казахстана.

"Попытки взять себе в руки всю власть, монополизация политических институтов в политическом процессе Казахстана, как показывает практика, способны девальвировать политические ценности и негативно влиять на развитие государства. Поэтому крайне важно в будущем формировать общественно-политический иммунитет к таким пробелам", - отмечал депутат.

Закон "О первом президенте" содержал ряд привилегий для экс-президента Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Документ, в частности, определял политико-правовой статус, прерогативы и гарантии первого президента после прекращения им исполнения полномочий главы государства. Так, первый президент по своему статусу обладал званием Народный герой, на него не распространялось ограничение права быть избранным в президенты республики. Наряду с этим законом была утверждена неприкосновенность лидера нации. Он не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента Казахстана, не мог быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность также распространялась на все имущество, принадлежащее Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи. Законом предусматривалось обеспечение деятельности экс-президента, он имел право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента.

Документ содержал и ряд других привилегий.

Утрата закона "О первом президенте Казахстана" не лишает Назарбаева неприкосновенности, так как она гарантирована ему Конституцией. Утрата закона лишает неприкосновенности членов его семьи, проживающих вместе с ним.

5 июня 2022 года в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Из Конституции были исключены положения о роли и привилегиях первого президента республики Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.