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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:22

В Туркменистане выделят $300 млн для обеспечения граждан продовольствием

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял решение выделить $300 млн с целью обеспечения продовольственной продукцией туркменского населения, сообщает в воскресенье Государственное информационное агентство страны.

Об этом решении президент объявил в субботу на расширенном совместном заседании кабинета министров и Государственного совета безопасности, в ходе которого были подведены итоги работы отраслей национальной экономики за пять месяцев 2022 г.

В ходе заседания правительства вице-премьер страны Мухамметгулы Мухаммедов, курирующий финансово-экономический сектор, отчитался о принимаемых мерах по улучшению снабжения продовольственной продукцией, созданию запасов в достаточных объёмах продтоваров и поддержанию изобилия продуктов питания на внутренних рынках.

В данном контексте вице-премьер предложил соответствующим структурам выделить денежные средства для бесперебойного и оптимального обеспечения населения продовольственной продукцией. Также для выполнения поставленных задач в этом направлении планируется предусмотреть в Госбюджете на 2023 г. достаточные объёмы финансов.

Одобрив представленные предложения, Бердымухамедов отметил, что "с целью обеспечения продовольственной безопасности страны принял решение о выделении $150 млн в качестве поддержки предпринимателям, а также $150 млн министерству торговли и внешнеэкономических связей для закупки необходимых продовольственных товаров".

Подписав соответствующее постановление, глава государства адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений. Вице-премьер также отчитался о проводимой работе по обеспечению продовольственной безопасности страны, снижению объёмов импортной продукции, развитию местного производства.

В частности, сообщалось, что в настоящее время мясо птицы и яйца, в основном, производятся членами Союза промышленников и предпринимателей страны. С целью поэтапного увеличения выпуска в стране данных видов продукции предлагается выращивать кормовое зерно, кукурузу и сою, а также выделить земельные участки для желающих заняться возделыванием этих культур.

Отметив, что птицеводство является рентабельным и быстроокупаемым бизнесом, Бердымухамедов добавил, что "стабильное развитие и расширение данного сектора АПК даст в перспективе ряд неоспоримых преимуществ". В их числе - новый уровень развития малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, привлечение дополнительных инвестиций.

"Вместе с тем, это призвано содействовать обеспечению населения качественной продукцией отечественного производства, значительному уменьшению импорта аналогичной продукции", - подчеркнул глава государства.

Туркменистан Сердар Бердымухамедов
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