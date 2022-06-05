Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Киеве партии танков Т-72

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что высокоточным ударом уничтожили на окраине Киева партию танков и другой бронетехники, которую Украина получила от стран Восточной Европы.

"ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоно-ремонтного предприятия", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Других деталей удара он не привел.