Минобороны РФ сообщило об уничтожении авиатехники Украины на военном аэродроме Днепр

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила авиатехнику Украины на военном аэродроме Днепр, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины", - заявил Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, также уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута, Берестового (ДНР) и Лоскутовки (ЛНР).

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

Он также заявил об уничтожении цехов завода для ремонта украинской военной техники в районе Харькова.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, в результате ударов авиации уничтожено более 150 украинских военных, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня "Град".

Он также заявил, что российскими средствами ПВО за сутки сбито два украинских самолета: "один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области".

По его данным, перехвачены четыре ракеты тактического комплекса "Точка-У" в Харьковской области и в Луганской народной республике, а также три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в Донецкой народной республике.

"Ракетными войсками и артиллерией поражено 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сообщил Конашенков.

По его данным, в результате ударов артиллерии уничтожены более 350 украинских военнослужащих.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.