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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

Явка на конституционном референдуме в Казахстане превысила 60%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Казахстане по состоянию на 16:00 (по времени Нур-Султана) явка избирателей на референдум по поправкам в Конституцию составила 60,80%, сообщил в воскресенье член Центризбиркома Асылбек Смагулов.

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"По стране на 16:00 получили бюллетени 7 млн 127 тыс. 366 граждан, что составляет 60,80% от числа включенных в списки для голосования", - сказал Смагулов на брифинге.

"Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена в 18:00", - заключил член Центризбиркома.

В воскресенье в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Гражданам республики предстоит ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".

Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.

Референдум признан состоявшимся, так как в нем уже приняли участие более половины включенных в списки граждан.

Казахстан
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