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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Южная Корея и США провели запуски ракет в ответ на проведенные накануне испытания КНДР

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея и США запустили восемь баллистических ракет в Японское море в понедельник в ответ на проведенные КНДР накануне запуски ракет, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что союзники запустили ракеты класса "земля-земля" оперативно-тактического ракетного комплекса ATACMS в течение 10 минут с 4:45 (22:45 по Москве).

"Совместный запуск южнокорейско-американских ракет класса "земля-земля" продемонстрировал способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций и их командованию, и силам поддержки", - говорится в пресс-релизе Объединенного комитета начальников штабов ВС РК.

"Наши военные решительно осуждают серию провокаций Северной Кореи с использованием баллистических ракет и серьезно призывают ее немедленно прекратить действия, которые усиливают военную напряженность на полуострове и усиливают проблемы безопасности", - добавили военные.

Как сообщалось, в воскресенье КНДР осуществила пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Дальность пролета запущенных Северной Кореей в воскресенье баллистических ракет составила от 110 до 670 км, они достигли высоты от 25 до 90 км, скорость полета - от 3 до 6 Маха, сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель в воскресенье поручил официальным лицам усилить меры "расширенного сдерживания и объединенную оборонительную позицию Южной Кореи и Соединенных Штатов".

"Президент Юн Сук Ель приказал постоянно поддерживать состояние готовности и продолжать укреплять южнокорейско-американскую систему расширенного сдерживания и комбинированной обороны, включая учения по противоракетной обороне между Южной Кореей и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что только в этом году Северная Корея проводила ракетные пуски в среднем раз в девять дней.

Юн Сук Ель
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