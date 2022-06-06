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В Великобритании пройдет голосование по вотуму недоверия Джонсону

В Великобритании пройдет голосование по вотуму недоверия Джонсону
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В парламенте Великобритании в понедельник вечером пройдет голосование о вынесении вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону в связи со скандалом с его участием в вечеринках на Даунинг-стрит в период локдауна из-за COVID-19, сообщает Sky News.

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По данным телеканала, это произойдет в промежуток времени между 18:00 и 20:00 по местному времени (20:00-22:00 по Москве).

Как минимум 15% депутатов от Консервативной партии, то есть 54 человека, направили письма о недоверии Джонсону председателю так называемого "комитета 1922" сэру Грэму Брэди. Только он знает, сколько именно таких писем уже было отправлено.

Ранее в понедельник глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид называл "возможным" проведение голосования по вынесению вотума недоверия в ближайшее время.

После заявления Джавида депутат от Консервативной партии Джесси Норман сообщил о том, что направил письмо о недоверии премьеру. Таким образом, по подсчетам Sky News, в общей сложности 46 члена парламента от Консервативной партии публично призвали премьера уйти в отставку, а 29 заявили, что он должен уйти с поста премьера немедленно и направили письма о недоверии.

В 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился на строгом локдауне. В мае старшая сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей опубликовала доклад об этих вечеринках, который включает в себя информацию о многократных нарушениях ограничений против коронавируса. Джонсон принял участие в нескольких мероприятиях, описанных в докладе, чем вызвал недовольство среди политиков и публики, сопровождаемые призывами уйти в отставку.

Сам Джонсон позже заявил, что не собирается покидать свой пост.

Великобритания Борис Джонсон
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