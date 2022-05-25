Расследователь вечеринок на Даунинг-стрит в локдауны во всем обвинила высших чиновников

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В ситуации с проведением вечеринок в офисе на Даунинг-стрит в период, когда из-за пандемии в Британии были запрещены собрания, высшее руководство Великобритании проявило качества, недостойные лидеров, и допустило ошибочные суждения, и должно понести ответственность.

Так считает автор подробного доклада об этих 16 собраниях, высокопоставленная чиновница британского правительства Сью Грей. Доклад был представлен утром 25 мая. В них изложены подробности о собраниях с выпивкой и закуской, которые имели место в 2020 и 2021 году в период ограничений на социальные контакты.

Грэй видит ошибку высших чиновников в том, что они допустили мероприятия, которые было нельзя проводить, передает АР. И если, по ее словам, мелкие служащие просто приходили на эти вечеринки, они шли вслед за своим начальством, которое иногда это всё и организовывало. Поэтому она считает, что ответственность за нарушения несут именно высокопоставленные члены кабинета министров.

К докладу прилагаются фотографии с двух мероприятий, прошедших в июне и ноябре 2020 года, премьер-министр Борис Джонсон присутствовал на обоих, а на июньском - министр финансов Риши Сунак и секретарь правительства Саймон Кейс. По информации Грей, на собрание 15 мая Джонсон лично принес сыр и вино из своей квартиры, а на 20 мая личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс разослал 200 приглашений.

После этого Джонсон заявил, что он несет всю ответственность за случившееся, он пристыжен и получил хороший урок, но предложил двигаться дальше и перейти к боле важным делам для правительства. Как сообщает АР, призывы оппозиции к отставке он проигнорировал.

Ранее премьер уже не раз извинялся за случившееся и уверял, что не знал, что в этой ситуации нарушались правила.

Вечеринки на Даунинг-стрит расследовала и полиция. По итогам этой проверки 83 чиновника, в том числе Джонсон, были оштрафованы. АР отмечает, что Джонсон стал первым британским премьером, которого поймали на нарушении до отставки.