Пушилин заявил, что Святогорск практически освобожден

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о том, что город Святогорск почти освобожден.

Он сказал в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник, что в городе "проходит зачистка".

При этом, по данным главы республики, украинские военнослужащие заняли определенную высоту на территории города, что "осложняет процесс".

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершают взятие Святогорска под контроль.