Пушилин заявил, что Святогорск практически освобожден
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о том, что город Святогорск почти освобожден.
Он сказал в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник, что в городе "проходит зачистка".
При этом, по данным главы республики, украинские военнослужащие заняли определенную высоту на территории города, что "осложняет процесс".
Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершают взятие Святогорска под контроль.