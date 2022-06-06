Военные РФ заявили, что завершают взятие под контроль города Святогорска в ДНР

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Завершается взятие под контроль российскими войсками города Святогорска Донецкой народной республики (ДНР) и близлежащих территорий, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом Конашенков сообщил журналистам в понедельник.

По его словам, в ходе боя украинские формирования взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление войск Украины.

Конашенков заявил, что около 80 военнослужащих батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, оказавшись отрезанными из-за подрыва моста от основных сил и снабжения, оставили оружие и военную технику и преодолели реку вплавь.

"Огонь по ним российскими военнослужащими целенаправленно не открывался", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что российские вооруженные силы гарантируют всем добровольно сложившим оружие украинским военным "достойное обращение и возвращение к своим семьям".

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.

В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение.