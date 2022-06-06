Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Военные РФ заявили, что завершают взятие под контроль города Святогорска в ДНР

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Завершается взятие под контроль российскими войсками города Святогорска Донецкой народной республики (ДНР) и близлежащих территорий, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом Конашенков сообщил журналистам в понедельник.

По его словам, в ходе боя украинские формирования взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление войск Украины.

Конашенков заявил, что около 80 военнослужащих батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, оказавшись отрезанными из-за подрыва моста от основных сил и снабжения, оставили оружие и военную технику и преодолели реку вплавь.

"Огонь по ним российскими военнослужащими целенаправленно не открывался", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что российские вооруженные силы гарантируют всем добровольно сложившим оружие украинским военным "достойное обращение и возвращение к своим семьям".

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.

В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение.

Хроника 24 февраля – 06 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

София объяснила санкциями отказ пустить самолет Лаврова в воздушное пространство Болгарии

София объяснила санкциями отказ пустить самолет Лаврова в воздушное пространство Болгарии

В ДНР собираются провести в Мариуполе "промежуточный трибунал"

Дрон сбросил две гранаты на территорию подразделения миротворцев в Приднестровье

В Узбекистане оправдали задержанную за провоз дрона россиянку

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

Латвия выдаст лицензию на вещание телеканалу "Дождь"

Суд Шри-Ланки отменил запрет на вылет Airbus "Аэрофлота"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });