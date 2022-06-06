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Британские консерваторы приступили к голосованию о доверии Джонсону

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Депутаты от Консервативной партии Великобритании начали голосование по вопросу о доверии премьеру страны Борису Джонсону в связи со скандалом из-за его участия в вечеринках на Даунинг-стрит в период локдауна.

По данным телеканала Sky News, голосование началось в 18:00 по местному времени (20:00 по московскому).

Для вынесения недоверия необходимы голоса как минимум 180 из 359 депутатов правящей Консервативной партий. В случае если достаточного количества голосов не наберется Джонсон останется на посту премьера страны. Если же ему вынесут вотум недоверия, будет необходимо проводить выборы как главы правительства, так и нового лидера партии.

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Не менее 15% депутатов от Консервативной партии - 54 человека - ранее направили послания о недоверии Джонсону председателю так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэру Грэму Брэди. В таких случаях комитет обязан провести голосование по вопросу о доверии лидеру партии.

Джонсон оказался в центре скандала, когда стало известно о его участии в вечеринках на Даунинг-стрит в разгар борьбы против COVID-19 в Великобритании. Как выяснилось, британские руководители, участвуя в таких мероприятиях, нарушали ими же введенные в стране ограничительные меры.

В 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился на строгом локдауне. В мае старшая сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей опубликовала доклад об этих вечеринках, в котором содержалась информация о многократных нарушениях ограничений против коронавируса в аппарате премьера. Джонсон принял участие в нескольких мероприятиях, описанных в докладе, чем вызвал недовольство среди политиков и публики, сопровождаемые призывами уйти в отставку.

Сам Джонсон заявлял, что не собирается покидать свой пост.

Великобритания Борис Джонсон
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