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Доклад о ковид-вечеринках помешал Джонсону поговорить с Путиным

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог 31 января побеседовать в запланированное время по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он подтвердил это в парламенте и пообещал, что проведет эту беседу как только сможет.

По данным Times Radio, разговор намечался на 16:00 по Гринвичу (19:00 мск). Изданию The New York Times на Даунинг-стрит сказали, что беседа может быть перенесена на вторник 1 февраля, но ее точное время еще не определено.

Джонсон вечером в понедельник вынужден был держать ответ перед депутатами после публикации доклада о секретных вечеринках, которые в его офисе проводились в том числе во время локдауна, когда британцам было запрещено собираться и принимать гостей. Премьер признал нарушения и извинился перед согражданами. В отставку он не собирается, но обещает извлечь уроки из случившегося.

Ранее Джонсон заявлял журналистам, что в разговоре с Путиным планирует обсудить Украину и призвать собеседника избежать наихудшего варианта развития событий и "отойти от пропасти". Премьер будет считать катастрофой и для России, и для всего мира любое российское вторжение на Украину, вне зависимости от масштабов.

Борис Джонсон Великобритания Лондон коронавирус Владимир Путин

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