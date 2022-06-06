Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:59

Джонсон сохранил пост премьер-министра Великобритании

В ходе голосования депутатов-консерваторов он заручился поддержкой 211 из 359 однопартийцев

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вотум доверия в ходе голосования депутатов от Консервативной партии Великобритании, сообщает The Guardian.

В ходе голосования 211 парламентариев высказались в поддержку Джонсона, за вотум недоверия отдали голоса 148 депутатов. Это означает, что он остается лидером консерваторов и премьер-министром страны.

Для вынесения вотума недоверия были необходимы голоса как минимум 180 из 359 депутатов правящей Консервативной партии.

Ранее не менее 15% депутатов от Консервативной партии, 54 человека, направили письма о недоверии Джонсону председателю так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэру Грэму Брэди. В таких случаях комитет обязан провести голосование по вопросам о доверии лидеру партии. Причиной писем послужило участие премьера в вечеринках на Даунинг-стрит в период локдауна.

Джонсон оказался в центре скандала, когда стало известно о его участии в вечеринках на Даунинг-стрит в разгар борьбы против COVID-19 в Великобритании. Как выяснилось, британские руководители, участвуя в таких мероприятиях, нарушали ими же введенные в стране ограничительные меры.

В 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился на строгом локдауне. В мае старшая сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей опубликовала доклад об этих вечеринках, в котором содержалась информация о многократных нарушениях ограничений против коронавируса в аппарате премьера. Джонсон принял участие в нескольких мероприятиях, описанных в докладе, чем вызвал недовольство среди политиков и публики, сопровождаемые призывами уйти в отставку.

Великобритания Борис Джонсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЛНР заявили, что украинские военные выбиты из Северодонецка

Получивший вотум доверия Джонсон не заинтересован в досрочных выборах

Получивший вотум доверия Джонсон не заинтересован в досрочных выборах

Болгария, Северная Македония и Черногория сами решили закрыть небо самолету Лаврова

Болгария, Северная Македония и Черногория сами решили закрыть небо самолету Лаврова

В США объявлен режим ЧС из-за риска нехватки мощностей для выработки электроэнергии

МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США

МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

София объяснила санкциями отказ пустить самолет Лаврова в воздушное пространство Болгарии

София объяснила санкциями отказ пустить самолет Лаврова в воздушное пространство Болгарии

В ДНР собираются провести в Мариуполе "промежуточный трибунал"

Дрон сбросил две гранаты на территорию подразделения миротворцев в Приднестровье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });