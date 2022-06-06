Джонсон сохранил пост премьер-министра Великобритании

В ходе голосования депутатов-консерваторов он заручился поддержкой 211 из 359 однопартийцев

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вотум доверия в ходе голосования депутатов от Консервативной партии Великобритании, сообщает The Guardian.

В ходе голосования 211 парламентариев высказались в поддержку Джонсона, за вотум недоверия отдали голоса 148 депутатов. Это означает, что он остается лидером консерваторов и премьер-министром страны.

Для вынесения вотума недоверия были необходимы голоса как минимум 180 из 359 депутатов правящей Консервативной партии.

Ранее не менее 15% депутатов от Консервативной партии, 54 человека, направили письма о недоверии Джонсону председателю так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэру Грэму Брэди. В таких случаях комитет обязан провести голосование по вопросам о доверии лидеру партии. Причиной писем послужило участие премьера в вечеринках на Даунинг-стрит в период локдауна.

Джонсон оказался в центре скандала, когда стало известно о его участии в вечеринках на Даунинг-стрит в разгар борьбы против COVID-19 в Великобритании. Как выяснилось, британские руководители, участвуя в таких мероприятиях, нарушали ими же введенные в стране ограничительные меры.

В 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился на строгом локдауне. В мае старшая сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей опубликовала доклад об этих вечеринках, в котором содержалась информация о многократных нарушениях ограничений против коронавируса в аппарате премьера. Джонсон принял участие в нескольких мероприятиях, описанных в докладе, чем вызвал недовольство среди политиков и публики, сопровождаемые призывами уйти в отставку.