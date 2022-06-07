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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:59

Получивший вотум доверия Джонсон не заинтересован в досрочных выборах

Получивший вотум доверия Джонсон не заинтересован в досрочных выборах
Фото: Leon Neal - WPA Pool /Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, избежавший вотума недоверия, заявил о своей убедительной победе и счел ненужным проводить досрочные выборы в парламент.

По сообщению Sky News, Джонсон охарактеризовал результаты как "убедительные" и "решающие".

"Сейчас мы хотим продолжить работу и воспользоваться моментом, который, по моему мнению, является решающим, и продолжить реализацию нашей программы", - приводит его слова телеканал.

По словам премьера, результаты голосования "дают шанс объединить, укрепить и выровнять экономику" Великобритании.

Кроме того, премьер-министр заявил, что он "определенно не заинтересован в организации досрочных выборов" в парламент.

Ранее сообщалось, что консерваторы в британском парламенте в понедельник вечером не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия Джонсону в связи со скандальными вечеринками на Даунинг-стрит в период локдауна из-за COVID-19.

Недоверие Джонсону выразили 148 однопартийцев, 211 не поддержали вотум недоверия. Таким образом, Джонсон остается на посту премьера и главы Консервативной партии.

Великобритания Борис Джонсон
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