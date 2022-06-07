РФ не будет ассоциировать себя с резолюцией МАГАТЭ по Ирану в случае ее принятия

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил во вторник, что Москва не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану в случае ее принятия на этой неделе.

"Становится все более очевидным, что намерение западных участников венских переговоров принять резолюцию по Ирану на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ весьма контрпродуктивно для СВПД. Россия ни в коем случае не будет ассоциировать себя с такой резолюцией", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.

Ранее постпред РФ сообщал, что проект резолюции по Ирану может быть вынесен на рассмотрение на заседании Совета управляющих МАГАТЭ на этой неделе.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.