Западные страны призвали Иран не медлить с соглашением по атому

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Франция, Германия и Великобритания призвали Иран как можно скорее заключить сделку, направленную на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и отказаться от наращивания своего ядерного потенциала.

"Мы настоятельно призываем Иран прекратить активизацию своей ядерной программы и в срочном порядке заключить сделку", - говорится в заявлении трех стран, опубликованном во вторник вечером.

Париж, Берлин и Лондон полагают, что такое соглашение позволит МАГАТЭ возобновить в полном объеме проверку и мониторинг ядерных объектов Ирана.

Страны напомнили, что они с апреля 2021 года ведут интенсивные переговоры с Ираном, направленные на восстановление СВПД.

"Мы ясно дали понять, что эта сделка не может оставаться на столе переговоров бесконечно (...) Ядерные достижения Ирана не только опасны и недопустимы, но и рискуют разрушить сделку, которую мы так тщательно разработали все вместе", - отмечается в заявлении.

Париж, Берлин и Лондон также выразили серьезную озабоченность в связи с тем, что Иран обладает ураном, обогащенным на 20% и даже на 60%.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на ежеквартальный доклад МАГАТЭ сообщало, что Иран накопил 43 кг обогащенного на 60% урана, таким образом, прибавив к сделанным ранее запасам почти 10 кг.

В другом документе МАГАТЭ, с которым также ознакомился Bloomberg, эксперты МАГАТЭ сообщают, что власти страны продолжают блокировать расследование происхождения следов урана, обнаруженных на ряде иранских объектов.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.