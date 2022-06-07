Шойгу заявил об освобождении части ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца в ходе проведения специальной военной операции.

"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населённых пунктов", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Среди наиболее крупных освобождённых населённых пунктов он назвал Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.

Министр заявил о взятии под контроль жилых кварталов Северодонецка. "Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населённых пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении", - сообщил он.

В целом, по словам Шойгу, "на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики".