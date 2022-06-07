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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Что произошло за день: вторник, 7 июня

Гибель двоих топ-менеджеров VK, объявление Дмитрия Глуховского в розыск, этапирование Софьи Сапеги в гомельскую колонию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шойгу заявил об освобождении значительной части ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца. Министр обороны РФ также сообщил, что в плен сдались 6489 украинских военных. По его словам, морские порты Мариуполя и Бердянска на Украине работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна. Вывоз зерна был одной из тем, которую Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром.

- Два топ-менеджера VK погибли в Ненецком АО. Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам компании Сергей Мерзляков пропали после того, как их вездеходы опрокинулись при попытке пересечь реку Бугряница. Двоим их спутникам - мужчине и женщине - удалось спастись и дойти до оленеводов. Следователи проверяют обстоятельства происшествия.

- К спецоперации на Украине привлекли около 600 срочников из Западного военного округа. Военный прокурор округа Артур Егиев сообщил, что срочников вернули "в кратчайшие сроки", за случившееся понесли ответственность порядка 12 офицеров.

- Дмитрий Глуховский объявлен в розыск. Карточка с данными писателя появилась в базе розыска МВД России. Как стало известно во вторник, он заочно арестован по статье о распространении фейков о ВС РФ.

- Епархии Крыма перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу. Такое решение принял во вторник на заседании в Москве Священный Синод Русской православной церкви.

- МВД объявило в розыск оппозиционера Владимира Милова. В базе министерства не указано, в связи с каким уголовным делом ищут Милова, однако, по данным "Конкорда", розыск проводится в рамках уголовного дела о клевете в отношении бизнесмена Евгения Пригожина.

- Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России. Reuters со ссылкой на письмо CEO компании Арвинда Кришны сотрудникам сообщил, что увольнения уже начались.

- Россиянка Софья Сапега отправлена в гомельскую колонию. Она была приговорена в Белоруссии к шести годам колонии. Александр Лукашенко допустил передачу Сапеги России.

- "ЛУКОЙЛ" будет развивать сеть АЗС Shell в РФ под финским брендом Teboil. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций. Во главе команды Teboil в России продолжит работу бывший руководитель сети АЗС Shell Виталий Маслов.

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