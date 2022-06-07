США сформировали на Аляске воздушно-десантную дивизию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты сформировали в штате Аляска новую 11-ю воздушно-десантную дивизию, получившую название Arctic Angels, сообщило командование американской армии.

В ее состав вошли находящиеся на Аляске 1-я и 4-я бригады 25-й пехотной дивизии со штабом на Гавайских островах. Они стали соответственно 1-й и 2-й бригадами 11-й арктической воздушно-десантной дивизии. В состав соединения также войдут вертолетная и артиллерийская бригады и части материально-технического обеспечения. Бывшее командование армии США на Аляске, располагающееся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон, переформировано в штаб новой дивизии. Его начальник, генерал-майор Брайан Эйфлер стал командиром дивизии.

Официальная церемония формирования новой дивизии состоялась накануне на базах бригад в Форт-Уэйнрайт (город Фэрбенкс) и Эльмендорф-Ричардсон (город Анкоридж).

Фактически речь идет о воссоздании 11-й воздушно-десантной дивизии, которая принимала участие в военных действиях на Тихом океане во время Второй мировой войны. Затем она просуществовала в качестве учебного соединения до 1965 года, когда была распущена.

В связи с ее воссозданием американская армия теперь будет иметь (помимо 82-й) две воздушно-десантные дивизии.

По имеющимся данным, численность личного состава 11-й дивизии составит 12 тысяч военнослужащих.

На данный момент армия США располагает 12-ю дивизиями.