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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Парламент Швеции не стал объявлять недоверие правительству

Парламент Швеции не стал объявлять недоверие правительству
Морган Йоханссон
Фото: Nils Petter Nilsson/Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство Швеции выдержало голосование о доверии, которое провели в парламенте из-за министра юстиции Моргана Йоханссона, обвиненного оппозицией в недостаточности усилий по борьбе с преступностью, сообщает европейская редакция издания Politico.

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Оппозиция потребовала проведения голосования по вотуму недоверия в отношении Йоханссона, однако премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что все правительство уйдет в отставку, если глава Минюста потеряет доверие парламента.

По итогам голосования 174 депутата из 349 высказались против Йоханссона на посту министра юстиции, в то время как независимый депутат Амине Какабаве, от чьего голоса зависело голосование, воздержалась, отмечает газета. По правилам для отстранения министра от должности в Швеции 175 депутатов должны проголосовать против него.

Оппозиция обвинила Йоханссона в том, что он недостаточно эффективно боролся с ростом волны преступности в стране.

Швеция
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