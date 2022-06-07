Турция вновь призвала Грецию провести демилитаризацию островов Эгейского моря

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Власти Турции во вторник вновь призвали Грецию вывести вооруженные силы с островов Эгейского моря, сообщает Associated Press.

"Есть соглашение, которое Греция нарушает. Если Греция не прекратит это нарушение, вопрос о суверенитете островов будет вынесен на обсуждение", - приводит агентство слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

На прошлой неделе Чавушоглу заявлял, что Анкара откажется от безоговорочного признания суверенитета Греции над рядом островов, если Афины не прекратят размещать там вооружение.

Турция и Греция ведут споры по нескольким вопросам, включая статус островов в Эгейском море, по проблеме разделенного Кипра, нефтегазовой разведке, которую Турция ведет в водах, являющихся, как заявляют в Афинах и Никосии, исключительной экономической зоной Греции и Кипра, а также использования регионального воздушного пространства.

Афины и Анкара возобновили диалог на высоком уровне в январе 2021 года спустя почти пять лет попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. В то время как Греция реализует масштабную программу модернизации вооруженных сил, Турция считает, что ее несправедливо лишают доступа к минеральным ресурсам Средиземноморья, и отрицает обвинения, что она в 2020 году помогала нелегалам скапливаться на своей границе с Грецией.

Однако на прошлой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, сославшись на его высказывания в отношении Турции во время поездки премьера в США.