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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Премьер Греции призвал Турцию вместе решать проблему украинского зерна

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Премьер Греции Кириакос Мицотакис призвал во вторник Анкару остановить процесс ухудшения двусторонних отношений и вместе работать над проблемой вывоза зерна из Украины.

"Призываю Турцию не допустить, чтобы прозвучавшие высказывания привели к реальной напряженности", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

По словам премьера, обе страны могут внести вклад в решение проблем с продовольствием в мире, в частности – проблемы с вывозом по морю зерна из украинских портов.

"Единственный способ вывезти заблокированное на Украине зерно – это по морю. Как Турция, так и Греция могут сыграть в этом роль"- считает Мицотакис.

Турция и Греция ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море, по проблеме разделенного Кипра, нефтегазовой разведки, которую Турция ведет в водах, являющихся, как заявляют в Афинах и Никосии, исключительной экономической зоной Греции и Кипра, а также использования регионального воздушного пространства.

Афины и Анкара возобновили диалог на высоком уровне в январе 2021 года спустя почти пять лет попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. В то время как Греция реализует масштабную программу модернизации вооруженных сил, Турция настаивает, что ее несправедливо лишают доступа к ресурсам Средиземноморья, и отрицает обвинения, что она в 2020 году помогала нелегалам скапливаться на своей границе с Грецией.

В мае турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом после того, как тот раскритиковал Анкару во время поездки в США.

Греция Турция Кириакос Мицотакис
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