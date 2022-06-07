"Нафтогазу" поручили удвоить запасы газа в ПХГ к началу отопительного сезона

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины поручил НАК "Нафтогаз Украины" увеличить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на начало отопительного сезона 2022-2023 годов до 19 млрд куб. м, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство просчитывает сразу несколько сценариев развития событий для максимальной готовности к зиме. Сегодня даем поручение НАК "Нафтогаз", чтобы к началу отопительного сезона в наших газохранилищах было по меньшей мере 19 млрд куб. м голубого топлива", - сказал он во время заседания правительства во вторник.

По состоянию на 1 июня в украинских ПХГ хранится 10 млрд куб. м газа. Таким образом, к началу отопительного сезона запасы в ПХГ должны возрасти в 1,9 раза.

Имеющийся на начало июня объем газа в ПХГ, по словам Шмыгаля, на 1 млрд. куб. м больше, чем было на конец ОЗП, и на 7,5%, или на 700 млн куб. м больше, чем, например, составляли средние показатели 2014-2018 годов на аналогичную дату.

Премьер добавил, что годовые объемы собственной добычи газа на Украине правительство оценивает на уровне от 16 млрд до 19 млрд куб. м, потребление – от 21 млрд до 24 млрд куб. м.

"Соответственно, часть газа будем импортировать. Мощности для этого есть. Договоренности с нашими соседями на Западе мы тоже имеем", - добавил глава кабинета министров.