"Нафтогаз" рассмотрит использование ленд-лиза для импорта газа

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Украинский газовый сектор сохраняет работоспособность, но ему необходима внешняя помощь для подготовки к накоплению природного газа к отопительному сезону, заявил глава НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

"Нам опять понадобится помощь к следующему отопительному сезону, потому что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа", - сказал он, выступая на заседании американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) в Вашингтоне вечером во вторник.

"По текущим рыночным ценам это около $8 млрд", - добавил Витренко.

По его словам, это значительная проблема, но сейчас ведется работа с правительством США над поиском более коммерческих путей, финансовых гарантий.

"Даже рассматривается такой вариант, как использование газа в рамках ленд-лиза", - сказал глава "Нафтогаза".

Он отметил, что нефтяная инфраструктура Украины сильно пострадала: два нефтеперерабатывающих завода практически уничтожены, нефтебазы, нефтяная инфраструктура, к сожалению, значительно повреждены.

"Но с точки зрения нашей газовой инфраструктуры мы продолжаем добывать газ, хранить газ, транспортировать газ, даже некоторые смелые европейские компании с начала войны завезли некоторые объем газа на хранение в наши подземные газохранилища", - подчеркнул Витренко.

Правительство Украины во вторник поручило НАК "Нафтогаз Украины" увеличить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на начало отопительного сезона 2022-2023 годов с нынешних 10 млрд куб. м до 19 млрд куб. м.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, объемы собственной добычи правительство оценивает на уровне от 16 до 19 млрд куб. м, потребление - от 21 до 24 млрд куб. м.

"Соответственно, часть газа будем импортировать. Мощности для этого есть. Договоренности с нашими соседями на Западе мы тоже имеем", - резюмировал глава кабмина.

Как сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, правительство Украины создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону.

"Это решение принято по результатам совещания, которое я сегодня провел с представителями правительства, энергокомпаний и регуляторов", - сказал он.

"Обсудили вопрос закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, угля, производства электроэнергии", - сказал президент. Он отметил, что "в это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу, вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности". "В то же время делаем все, чтобы нарастить наши возможности экспорта электроэнергии, это позволяют делать имеющиеся на Украине мощности, а после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет увеличить нашу валютную выручку, но прямо влияет на стабилизацию энергетической ситуации в странах, которые сокращают потребление российских ресурсов", - сказал он.

"Поставил правительству конкретную задачу – чтобы тарифы на газ и электроэнергию в следующем отопительном сезоне не изменились. Местная власть отвечает за тарифы на тепло и горячую воду и на местном уровне должна быть обеспечена такая же неизменность тарифов", - заявил Зеленский.