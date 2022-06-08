В США сочли высокой угрозу кибератак со стороны РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные чиновники США, ответственные за кибербезопасность, призывают компании оставаться в состоянии повышенной готовности к кибератакам со стороны России, пишет The Wall Street Journal.

Руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США (CISA) Джен Истерли, выступая на международной конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско, заявила, что, несмотря на отсутствие крупных атак на западную инфраструктуру с начала спецоперации на Украине, компаниям не следует терять бдительность.

"Я не думаю, что на данный момент мы находимся вне опасности с точки зрения угрозы", - цитирует ее издание.

"Мы знаем, что это часть российского плана действий - использовать вредоносную кибератаку, будь то через спонсируемую государством организацию или через связанные с преступностью группы", - отметила Истерли.

В то же время директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис, выступая на данном мероприятии, сообщил, что все предупреждения, сделанные общественности, были основаны на оценках разведки США о том, что Россия представляет реальную угрозу для общественной инфраструктуры.

"На самом деле мы совершенно уверены в стратегической угрозе", - заявил он.

Между тем руководитель управления кибербезопасности АНБ Роберт Джойс заявил, что в США уверены, что атаки были активно спланированы, под вопросом только сроки их выполнения.

"Судя по данным разведки, угроза была и остается реальной. У русских есть возможности, с которыми нам нужно быть осторожными, и они находятся на этапе принятия решения о том, применять ли их и когда", - цитирует его издание.