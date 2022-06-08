Первый запуск ракеты Vega-C запланирован на 7 июля

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Первый запуск ракеты-носителя Vega-C запланирован на 7 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщило Европейское космическое агентство (ESA)

"Запуск в данный момент планируется на 7 июля в 08:13 (с космодрома - ИФ) во Французской Гвиане", - говорится в сообщении на сайте космического агентства.

В рамках первого полета ракеты основной полезной нагрузкой станет геодезический спутник LARES-2, разработанный Итальянским космическим агентством. Его основная задача – изучение гравитационного поля Земли и измерение прецессии Лензе-Тирринга (изменение наклона оси вращения тела, вызванное эффектами общей теории относительности). Он будет дополнять данные, получаемые первым спутником LARES, выведенным на орбиту в феврале 2012 года.

Также на орбиту отправятся шесть кубосатов, созданных европейскими университетами и научными учреждениями.

Ракета-носитель Vega-C длиной около 35 метров и массой около 210 тонн способна выводить полезную нагрузку массой около 2200 кг на полярную орбиту высотой 700 км. Выводимая полезная нагрузка, по данным ESA, может быть любых размеров, в том числе ракета способна выводить на орбиту группировки спутников малых размеров массой от одного килограмма до единичной крупногабаритной нагрузки.