Первый полет ракеты Vega-C перенесли на 13 июля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Первый полет ракеты-носителя Vega-C с космодрома Куру во Французской Гвиане с полезной нагрузкой на борту перенесен с 7 на 13 июля, сообщило в понедельник Европейское космическое агентство (ESA).

"21-й полёт ракет семейства Vega состоится 13 июля", - говорится в сообщении агентства.

В рамках первого полёта ракеты основной полезной нагрузкой станет геодезический спутник LARES-2, разработанный Итальянским космическим агентством. Его основная задача - изучение гравитационного поля Земли и искажения пространственно-временного континуума вследствие вращения Земли. Он будет дополнять данные, получаемые первым спутником LARES, выведенным на орбиту в феврале 2012 года.

Также на орбиту отправятся шесть кубосатов, созданных европейскими университетами и научными учреждениями.

Ракета-носитель Vega-C длиной около 35 метров и массой около 210 тонн способна выводить полезную нагрузку массой около 2200 кг на полярную орбиту высотой 700 км. Выводимая полезная нагрузка, по данным ESA, может быть любых размеров, в том числе ракета способна отправлять на орбиту группировки спутников малых размеров массой от одного килограмма, а также единичную крупногабаритную нагрузку.