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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Молдавия второй раз в этом году повысила тарифы на электроэнергию

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Национальное агентство регулирования в энергетике Молдавии (НАРЭ) в среду одобрило повышение регулируемых тарифов на поставку электроэнергии населению, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Согласно решению НАРЭ, теперь бытовые потребители будут платить за поставляемую частной компанией Premier Energy электроэнергию 2,64 лея за 1 кВт.ч против 2,17 лея ранее (рост на 22%). Компания просила регулятора повысить тариф до 2,71 лея за 1 кВт.ч.

Потребители севера республики, которым электроэнергию поставляет госкомпания FEE Nord, будут платить 2,86 лея за 1 кВт.ч против 2,51 лея (рост на 14%). Компания запрашивала тариф на уровне 2,93 лея за 1 кВт.ч.

Поставщики обосновывали необходимость повышения тарифов ростом закупочных цен и падением курса молдавского лея.

Новые тарифы будут применяться с 1 июня.

Это второе повышение тарифов на электроэнергию в республике в текущем году. С апреля стоимость электроэнергии для потребителей севера республики (FEE Nord) выросла на 23%, для потребителей центральных и южных районов (Premier Energy) - на 44%.

Premier Energy Group работает в Румынии и Молдавии, занимаясь поставками газа и электроэнергии. Румынский рынок является для нее основным. Компания является дочерним предприятием инвестиционного фонда Emma Capital (Чехия). В Молдавии Premier Energy поставляет электроэнергию в центре и на юге страны, в том числе в Кишиневе.

Официальный курс на 8 июня - 19,0186 лея/$1.

Молдавия
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