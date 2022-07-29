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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Две украинские компании поставят в августе Молдавии 30% недостающей ей электроэнергии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Молдавия в августе закупит 30% недостающей электроэнергии на Украине, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Из общего объема мощностей 20% придется на "Энергоатом", а 10% - на "Укргидроэнерго" по той же цене. Обе компании поставят электроэнергию по одинаковой цене - $77 за 1 МВт.ч", - написал Спыну в пятницу в своем телеграм-канале.

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Он напомнил, что 70% электроэнергии поставит Молдавская ГРЭС (расположена в Приднестровье и принадлежит российской группе "Интер РАО ЕЭС") по цене $59,9 за 1 МВт.ч, согласно контракту, заключенному на июль-август. По словам вице-премьера, средневзвешенная цена поставок в августе составит $65,03 за 1 МВт.ч.

"Такая цена позволяет сохранить на прежнем уровне тариф на электроэнергию для граждан и экономики", - отметил Спыну.

Ранее сообщалось, что правительство страны покупает электроэнергию у молдавской ГРЭС. При этом с марта договоры заключаются только на один месяц. Это связано с энергетическим кризисом и нестабильными ценами на газ.

Из-за сокращения "Газпромом" в мае поставок газа в Приднестровье Молдавская ГРЭС предупредила Кишинев, что сможет поставлять на правый берег Днестра только 70% от необходимого объема электроэнергии. С мая Молдавия закупает недостающий объем электроэнергии на Украине.

Молдавия Андрей Спыну Украина
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