Япония подняла в небо истребители из-за приближения военных самолетов РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Воздушные силы самообороны Японии в ночь 8 июня поднимали в воздух истребители для слежения за действиями четырех российских военных самолетов, которые приближались к побережью страны, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

По его утверждению, самолеты совершили подлеты к северному острову Хоккайдо, курсируя в международном воздушном пространстве над Японским морем. Тип этих самолетов в Токио не назвали.

7 июня в Токио заявили, что патрульный самолет Морских сил самообороны Японии следил за прохождением российского разведывательного корабля класса "Бальзам" у северного побережья острова Хоккайдо.