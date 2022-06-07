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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Японский патруль проследил за российским разведывательным кораблем у Хоккайдо

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Морские силы самообороны Японии во вторник проследили за прохождением российского разведывательного корабля класса "Бальзам" у северного побережья острова Хоккайдо, сообщили в ведомстве.

Корабль ВМФ России проследовал из Охотского в Японское море через пролив Лаперуза между северным японским островом Хоккайдо и Сахалином. За его действиями наблюдал патрульный противолодочный самолет японских Морских сил самообороны Р-8С.

Силы самообороны Японии отметили, что этот корабль 18 мая проходил через пролив в восточном направлении в сторону Тихого океана.

Япония ВМФ Хоккайдо Сахалин Бальзам
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