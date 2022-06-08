Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отправил премьера Александра Ананченко и правительство в отставку.
Соответствующий указ главы ДНР опубликован на его сайте в среду. Он вступил в силу с момента его подписания.
Нынешний премьер и министры продолжат работать до формирования нового правительства.
Другим своим указом Пушилин назначил на должность председателя правительства ДНР Виталия Хоценко.
Хоценко до нового назначения занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.