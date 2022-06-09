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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июня

США грозит КНДР, Турция снова против Швеции в НАТО, Глава ДНР отправил в отставку правительство

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания. Соответствующее заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

- Турция продолжит выступать против возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Эрдоган в среду заявил, что на данный момент не видит условий, которые позволили бы ему снять возражения Анкары по этому вопросу.

- Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ. Изучаются различные варианты того, как добиться сокращения доходов России от нефтяного экспорта

- Ракета SpaceX стартовала на орбиту с египетским спутником связи. Запуск был осуществлен в четверг в 00:04 по Москве с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

- Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики. Соответствующий указ главы ДНР опубликован на его сайте в среду.

- Госдума рассмотрит законопроект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника. Предлагается внести уточнение в статью 275 УК РФ.

- Палата представителей США приняла пакет законопроектов для контроля над оружием. Законопроект повышает минимальный возраст для покупки полуавтоматического оружия с 18 до 21 года. Они также запрещают использование магазинов емкостью более 15 патронов.

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