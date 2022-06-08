Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

В ООН заявили, что1,6 млрд человек в мире находятся в условиях кризиса

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Около 1,6 млрд человек по всему миру находятся под угрозой голода и нищеты, свидетельствуют данные, опубликованные в среду в докладе Глобальной кризисной группы ООН по продовольственным, энергетическим и финансовым системам.

"Согласно оценкам, 1,6 млрд человек в 94 странах подвержены по крайней мере одному аспекту кризиса, и около 1,2 млрд живут в странах, находящихся в состоянии "идеального шторма", они серьезно уязвимы по всем трем аспектам - продовольственному, энергетическому и финансовому", - говорится в докладе.

"Людям во всем мире войны и другие кризисы угрожают беспрецедентной волной голода и нищеты, оставляя за собой социальный и экономический хаос", - прокомментировал эти данные генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Серьезный удар уже нанесен по уязвимым людям и странам, но не заблуждайтесь: ни одна страна, ни одно сообщество не останутся незатронутыми кризисом, который стоит многих жизней", - добавил он.

Антониу Гутерриш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Блаттеру стало плохо на заседании суда по делу о мошенничестве

Канада ввела санкции в отношении нефтегазовой сферы России

Канада ввела санкции в отношении нефтегазовой сферы России
Военная операция на Украине

В Донецке сообщили о троих пострадавших в результате обстрела центра города

В Швейцарии начался суд над Йозефом Блаттером и Мишелем Платини

Песков отметил, что Лондон не просил об обмене взятых в плен в Мариуполе британцев

Совфед одобрил законы о предельном сроке исполнения в РФ решений ЕСПЧ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });