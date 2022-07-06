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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

До 2,3 млрд человек в мире сталкивались с нехваткой продовольствия в 2021 году

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В 2021 году число голодающих в мире выросло, достигнув отметки в 2,3 млрд человек, которые сталкивались с относительными или серьезными трудностями в попытках получить достаточно еды, сообщает Associated Press со ссылкой на доклад ООН.

При этом, согласно докладу, "мир демонстрирует регресс в попытках покончить с голодом, неблагополучным положением в продовольственной сфере и недоеданием – во всех их формах".

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"Самые новые доступные данные заставляют предположить, что число людей в мире, которые не могут позволить себе здоровую диету, возросло на 112 млн - до 3,1 млрд. Это стало следствием роста потребительских цен на еду во время пандемии COVID-19", - говорится в докладе.

Доклад составили Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Всемирная продовольственная программа, ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения и Международный фонд сельскохозяйственного развития.

Руководители этих организаций предупредили, что ситуация вокруг Украины также нарушает цепочки поставок, способствуя еще большему росту цен на продовольствие, удобрение и энергию. Они добавили, что все более частые стихийные природные явления также нарушают снабжение, особенно в странах с низким уровнем доходов.

По данным доклада, в 2021 году число голодающих росло в Африке, Азии, Латинской Америки и в странах Карибского моря, хотя не так быстро, как в 2019 и 2020 годах. В 2021 году голод затронул 278 млн человек в Африке, 425 млн в Азии и 56,5 млн в Латинской Америке и на островах Карибского моря.

В ООН отметили, что усиление таких явлений как пандемия COVID-19, стихийные бедствия, вооруженные конфликты в сочетании с растущим неравенством требуют от различных правительств быстрых действий с целью подготовиться к будущим потрясениям. Однако с учетом пересмотренных в сторону серьезного снижения прогнозов мирового экономического роста на 2022 год в ООН ожидают, что в сельскохозяйственный сектор теперь поступит лишь ограниченный объем инвестиций.

ООН
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