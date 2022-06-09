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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Франция, Германия, Великобритания и США приветствуют резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе разговора с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо сообщил о готовности Вашингтона в случае урегулирования политического кризиса в Каракасе скорректировать политику санкций в отношении Венесуэлы, сообщает Белый дом.

"Они обсудили роль, которую США и другие международные партнеры могут сыграть в поддержке урегулирования кризиса в Венесуэле путем переговоров. Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты готовы скорректировать политику санкций в соответствии с результатами переговоров, которые дают возможность венесуэльскому народу определять будущее своей страны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Белого дома.

США уже несколько лет поддерживают Гуайдо и его попытки сместить венесуэльского президента Николаса Мадуро. В частности, в последние годы в отношении Каракаса действуют американские санкции. Они касаются, в частности, нефтяной сферы.

Джо Байден Николас Мадуро
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